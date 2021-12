Heute dürfen die Christkindlmärkte wieder aufsperren – aber bei Gastronomieständen darf nur Take Away konsumiert werden. Foto: imago images/SKATA

Wien wird nach dem morgigen Ende des Lockdowns – der nur für geimpfte Personen aufgehoben wird – zum Teil über Regeln verfügen, die restriktiver als jene im Bund sind. Neben der bereits bekannten späteren Öffnung von Gastronomie und Tourismusbetrieben, die erst am 20. Dezember aufsperren dürfen, verschärft man auch bei Outdoor-Events. Zudem sind ab Sonntag deutlich weniger Besuche bei Patienten in Spitälern möglich. Eine Übersicht der neuen Regelungen (für Geimpfte) in Wien: