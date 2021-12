Der britische Premier Boris Johnson steht innenpolitisch schwer unter Druck. Foto: Kirsty O'Connor, Pool via AP

Unsaubere Geldgeschäfte bei der Renovierung seiner Dienstwohnung in der Downing Street, Enthüllungen über Weihnachtspartys diverser Ministerien im Lockdown, eine Rebellion in Kabinett und Fraktion gegen neue Corona-Einschränkungen – der britische Premierminister Boris Johnson steckt in schweren Turbulenzen. Nun legt ein am Sonntag veröffentlichtes Foto nahe, was bisher noch niemand behauptet hatte: Der Chef selbst soll gegen Corona-Maßnahmen seiner Regierung verstoßen haben.

Der "Sunday Mirror" druckte das Dokument auf seiner Titelseite: Johnson im korrekten Anzug mit Krawatte wird dabei von zwei Mitarbeitern flankiert, deren Kleidung auf legeren Zeitvertreib schließen lässt. Es habe sich um ein Weihnachtsquiz gehandelt, bei dem in der Regierungszentrale reichlich Schaumwein geflossen sein soll, behauptete das Boulevardblatt, das traditionell der oppositionellen Labour Party nahesteht. Gar nicht wahr, teilte später Bildungsminister Nahim Zahawi mit: Johnson habe keinerlei Alkohol konsumiert, auch nur zehn bis 15 Minuten an der überwiegend online durchgeführten Feier teilgenommen: "Er wollte sich bei seinen Mitarbeitern bedanken."

Jeden Tag ein neuer Vorwurf

Freilich hat die Glaubwürdigkeit solcher Dementis in den vergangenen Tagen schweren Schaden genommen. Praktisch jeden Tag kommt ein neuer Vorwurf hinzu, und alle laufen auf das Gleiche hinaus: Während sich das Land im Advent 2020 nach und nach mit harten Kontaktbeschränkungen, zuletzt sogar mit einem erneuten Lockdown, abfinden musste, steppte in den Ministerien der Bär. Beamte im Bildungs- und Finanzministerium, mehrfach die Mitarbeiter der Downing Street – sie alle sollen "die Öffentlichkeit zum Narren gehalten" haben, wie es Labour-Chef Keir Starmer empört formuliert.

Beim "Mirror"-Foto hingegen agiert der Oppositionsführer vorsichtiger als die Vertreter kleinerer Parteien, die am Sonntag unisono Johnsons Rücktritt forderten: Es "habe den Anschein", so der frühere Leiter der Staatsanwaltschaft, als stelle die Teilnahme seines Kontrahenten an der Feier einen Rechtsbruch dar. Offenbar will Starmer sein Pulver trocken halten für den letzten Schlagabtausch bei der Fragestunde des Premierministers am Mittwoch.

Zuvor muss sich Johnson am Dienstag gefährlicherer Feinde erwehren: Mehr als 60 Konservative wollen ihrem Chef die Gefolgschaft verweigern, wenn das Unterhaus über die neuesten Corona-Einschränkungen berät. Dabei fallen diese gegenüber vielen Ländern auf dem Kontinent sehr mild aus. Arbeitnehmer sollen so weit wie möglich von daheim aus arbeiten, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften wieder verbindlich. Noch immer aber ist von Impfnachweisen zum Betreten von Restaurants, Kinos oder Sportveranstaltungen nicht die Rede, wie sie etwa in Österreich und Deutschland seit Monaten selbstverständlich sind. Am Wochenende waren Geschäfte, Fußballstadien und Konzertsäle gesteckt voll wie in jeder normalen Vorweihnachtszeit.

Sorge wegen Omikron-Variante

Gesundheitsexperten verfolgen mit Sorge die rapide Ausbreitung der aus Südafrika stammenden Omikron-Variante von Sars-CoV-2. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg am Samstag auf 502, Infektions-, Hospitalisierungs- und Todeszahlen gehen allesamt, wenn auch nur langsam, nach oben. Das Auffrisch-Impfprogramm des Nationalen Gesundheitssystems (NHS) geht langsamer voran als erhofft. Immerhin dürfen seit Montag alle Briten über 30 ihre Booster-Dosis buchen.

Die Abstimmung im Unterhaus wird Johnson allen Rebellen zum Trotz schon deshalb gewinnen, weil Labour aus staatspolitischer Verantwortung die Zustimmung signalisiert hat. Schwieriger dürften die Termine mit dem höchsten Beamten des Landes sowie Johnsons Ethikberater werden. Simon Case untersucht – peinlich genug – die Partys der vergangenen Adventzeit. Lord Christopher Geidt aber will Johnson zur Rede stellen, weil dessen Aussagen zur Finanzierung einer teuren Renovierung in der Downing Street nicht mit der Realität übereinstimmen.

Dabei müsse doch längst klar sein, glaubt der konservative "Times"-Kolumnist Matthew Parris, dass sich der Brexit-Premier die Wirklichkeit immer nur zurechtlüge: "Er kennt keine Regeln und keinen Ehrenkodex." Erstmals spiegelt sich diese Einschätzung auch in den Umfragen wider: Übers Wochenende lag Labour um bis zu acht Punkte vor der konservativen Regierungspartei. Prompt wetzen die innerparteilichen Gegner die Messer, laufen sich Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Elizabeth Truss als Nachfolgekandidaten warm. Zwei Jahre nach seinem triumphalen Wahlsieg, so scheint es, geht es für Johnson ums politische Überleben. (Sebastian Borger aus London, 13.12.2021)