Burgund, Frankreich

Lonely Planet hat Burgund bereits zu einer der spannendsten Regionen für das kommende Jahr gekrönt. "Travel + Leisure" schließt sich dieser Einschätzung an: Burgund sei 2022 ein Muss. Im Frühjahr wird in der Hauptstadt der Region, Dijon, die Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin eröffnet, ein weitläufiger Komplex mit einer Kochschule, einem neuen Hotel, einer Handvoll Restaurants und einem Weinkeller mit über 250 glasweisen Angeboten. Das neue Projekt befindet sich am Ausgangspunkt der burgundischen Weinstraße (Route des Grands Crus), die von Dijon nach Santenay führt und einige der renommiertesten Weine des Landes hervorbringt, darunter Pinot Noir, Chardonnay und Sauvignon Blanc.