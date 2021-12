Die Pandemie stellt seit fast zwei Jahren sämtliche Bereiche auf den Kopf – darunter fällt auch die Arbeitswelt. Was davor schier unvorstellbar war, ist mittlerweile für viele längst Realität. Da wäre zum Beispiel das Arbeiten aus dem Homeoffice – manche Angestellte haben ihren Arbeitsplatz seit Beginn der Krise nicht mehr vor Ort gesehen; aber auch das Arbeiten unter neuen Umständen in Berufen, die grundsätzlich Präsenz erfordern. Besonders hart trifft die Krise jene Jobs, in denen die Nähe zu Menschen oder sogar direkter Körperkontakt unausweichlich sind.

Ungewissheit und erschwerte Organisation und Planung gehören in der Pandemie in vielen Branchen zum Alltag. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Erst kürzlich berichtete die STANDARD-Community von ihren Jobs in den Krankenhäusern. Viele arbeiten seit Monaten unter prekären Arbeitsbedingungen am Limit. Auf der anderen Seite befinden sich immer noch zahlreiche Menschen in Kurzarbeit oder haben durch die Pandemie ihren Job verloren; so erging und ergeht es beispielsweise vielen Beschäftigten im Tourismus, Kulturbereich oder in der Gastronomie. Die Situation ist für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft sehr herausfordernd. Auch die strengen Maßnahmen und Hygienevorschriften erschweren das Arbeiten in vielen Branchen.

Wie turbulent war Ihr Arbeitsjahr?

Was hat sich bei Ihnen beruflich durch die Pandemie verändert? In welchem Bereich arbeiten Sie, und wie sehr war Ihr Job von den Einschränkungen betroffen? Oder merken Sie kaum Unterschiede zu den Zeiten vor der Corona-Krise? Berichten Sie im Forum! (mawa, 14.12.2021)