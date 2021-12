Die reine Willkür

Auf nichts und niemanden ist Verlass, nicht einmal mehr auf die Formel 1. Jahrelang hat sie einem geholfen, das unter der Woche aufgerissene Schlafmanko sonntags einigermaßen auszugleichen. Ein Rennen langweiliger als das andere, es herrschte fast garantiert die pure Monotonie. Wer sich nur den Start gab und zur Siegerehrung wieder zu sich kam, hatte meist genau gar nichts versäumt. Und heuer? Dramatik auf den Strecken, Geschrei in den Kommentatorkabinen! Man rieb sich die Augen, aber nicht vor Müdigkeit, sondern vor Verwunderung. Schluss mit schläfrig!

Die Saison, die am 8. März in Bahrain begann und nach 22 Rennen am 12. Dezember in Abu Dhabi zu Ende ging, lieferte eine gute, unterhaltsame Show. Das muss man ihr lassen. Das Duell des Titelverteidigers Lewis Hamilton mit dem Herausforderer Max Verstappen hatte es in sich. Fünfmal wechselte die Führung in der WM, doch da gab es immerhin auch vier Sieger, die nicht Hamilton oder Verstappen hießen.

Das Jahr hat aber vor allem gezeigt, dass der sportliche Wert just der so genannten Motorsport-"Königsklasse" sehr flott enden wollend ist. Solange mit Mercedes die Fadesse regierte, hat das keine Rolle gespielt. Doch nun wurde quasi Rad an Rad um den Titel gefightet, und die Entscheidung fiel in letzter Runde. Es war eine Safety-Car-Phase nach einem Unfall eines No-Names, die diese Entscheidung herbeigeführt hat.

Safety-Car-Phasen nehmen nach einem Unfall dem Führenden den Vorsprung, den er sich redlich verdient hat, und pressen das Feld wieder zusammen. Einer, der aussichtslos zurückliegt, ist plötzlich wieder voll im Rennen um den Sieg. Aus sportlicher Sicht müsste man dringend eine Regeländerung herbeiführen, der Status quo ist alles andere als fair. Es ist, als würde beim Mensch-ärgere-dich-nicht die letzte Figur knapp vor dem Ziel hinausgeworfen, aber nicht von einem anderen Spieler, sondern von einem Windstoß. Die reine Willkür. Schluss mit sportlich. (Fritz Neumann, 13.12.2021)