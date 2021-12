Anwaltsschreiben im Auftrag der Stadt Wien, wonach bei Baustellen-Besetzern finanzielle Schäden eingefordert werden könnten, gingen auch an Kinder und Jugendliche

Aktuell sind zwei Baustellen für die Stadtstraße bei der Hirschstettner Straße sowie bei der Hausfeldstraße besetzt. Foto: Regine Hendrich

Die Stadt Wien hat die Ebene des Dialogs mit den Besetzerinnen und Besetzern des Protestcamps gegen Stadtstraße und Lobautunnel verlassen. Daraus macht sie auch gar kein Hehl. So wurden, von der Stadt beauftragt, zahlreiche Anwaltsschreiben an Aktivistinnen und Aktivisten verschickt. Darin heißt es unter anderem: "Der bestehende Dialog zwischen der Stadt Wien und den Aktivist*innen hat zum Bedauern der Stadt Wien zu keinen Ergebnissen geführt."

Stattdessen droht die Stadt den Besetzerinnen und Besetzern mit Schadenersatzklagen – sollten diese das Protestcamp nicht sofort verlassen und abbauen. Nach Ansicht der Stadt besteht eine "solidarische Haftung sämtlicher beteiligter Aktivist*innen für den gesamten Schaden". Dieser wird mit der Verzögerung der Bauarbeiten und rechtswidrigem Verhalten begründet. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben demnach "immens hohe Schäden" verursacht. Den Besetzern könnten also auch Millionenklagen drohen.

Rund 50 Schreiben an Organisationen und Einzelpersonen verschickt

Diesen Brief der Anwaltskanzlei des ehemaligen SPÖ-Justizsprechers Hannes Jarolim erhielten nicht nur Umweltschutzorganisationen, sondern unter anderen auch eine 13-Jährige sowie eine 14-Jährige. Das sagte Lena Schilling vom Jugendrat dem STANDARD. Die beiden Schülerinnen sollen den Anwaltsbrief per E-Mail erhalten haben, die Wohnadressen sollen laut Schilling aber nicht korrekt gewesen sein. Beide Briefe liegen dem STANDARD vor. Insgesamt sind laut dem Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) rund 50 Schreiben an Organisationen sowie auch Einzelpersonen mit Schadenersatzklagen verschickt worden.

Wie die Stadt zu den E-Mail-Adressen sowie auch Adressen der Aktivistinnen und Aktivisten gekommen ist, bleibt vorerst unklar. Eine Stellungnahme von Stadträtin Sima wurde angekündigt. Vorab hieß es aus ihrem Büro zum STANDARD, dass die Stadt monatelang mit viel Geduld und Verständnis beobachtet habe, wie sich die Besetzung vor Ort entwickelt. Nun habe man auch die Sprecherinnen und Sprecher organisierender Organisationen wie dem Klimarat aufgefordert, das Protestcamp zu verlassen. "Wir bedauern, wenn auch Minderjährige betroffen sind, fordern aber auch diese auf, die Besetzung zu beenden. Es geht um den Bau tausender leistbarer Wohnungen in unserer wachsenden Stadt."

Gesprächsrunde wurde angekündigt, dann löste Polizei Protestcamp auf

Dabei hatte Sima noch am vergangenen Donnerstag angekündigt, dass es diese Woche eine Gesprächsrunde mit den Aktivistinnen und Aktivisten des Protestcamps geben soll. Zwar neuerlich nicht mit Sima, aber "auf hoher Beamtenebene", wie sie zum STANDARD sagte.

Bis dato sollen laut Sima zwei derartige Termine stattgefunden haben. Praktisch zeitgleich mit der Pressekonferenz am Donnerstag und den Sima-Aussagen über Gesprächsrunden wurde aber die Polizei auf Betreiben der Stadt im Protestcamp vorstellig. Das Camp gilt seither als polizeilich aufgelöst.

Räumung laut Stadt nicht ausgeschlossen

Vor der Versendung der Anwaltsbriefe haben weder Sima noch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) direkten Kontakt mit den Besetzerinnen und Besetzern der Stadtstraßen-Baustelle aufgenommen. Zuletzt erklärte Thomas Keller, Leiter der Abteilung Straßenbau (MA 28), dem STANDARD: "Wir haben den Aktivisten die möglichen zivilrechtlichen Folgen erklärt." Eine Räumung der Baustelle habe man vorerst nicht vor, sagte Keller. Sollten sich die Aktivisten aber nicht kooperativ verhalten, "kann man nichts ausschließen". Die Stadt wolle schließlich die Bauarbeiten starten, ansonsten würde der wirtschaftliche Schaden durch die Besetzung weiter steigen. (David Krutzler, 13.12.2021)