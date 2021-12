Pro

von Markus Böhm

Die Zimtsterne? Verputzt. Der Lebkuchen? Hatte nicht einmal die Gelegenheit, in der Blechdose ordnungsgemäß hart zu werden.

Dem Kletzenbrot wird noch eine Galgenfrist gewährt. Doch die Chancen, dass es den Heiligen Abend noch erlebt, sind denkbar schlecht. Die Windringerln wiederum hatten nicht einmal Zeit, richtig auszukühlen, da wurden sie schon angeknabbert.

Vom Christstollen sind nur noch ein paar Krümel übrig, die sich nun in den Ritzen der Couch wiederfinden, vom Panettone nur noch die Rosinen, die irgendjemand nicht mag. Die Vanillekipferln? Tja, die existieren nur noch als zuckrig-buttrige Erinnerung an die Zeit vor dem Rücktritt des letzten Kanzlers.

Das ist also die Bilanz am 17. 12., eine Woche vor dem Fest: Vom Weihnachtsgebäck ist nix mehr übrig. Eine unbesorgte Disziplinlosigkeit im Umgang mit Bäckerei lässt sich in unserem Haushalt nicht leugnen. Dabei sag ich immer: Reißts euch zsamm! Wer hat mir eigentlich auf die Tastatur gebröselt?