Gericht

Prozess: Hin und Her bei Bierwirt-Geständnis vor erwartetem Urteil

Während der 43-Jährige am Montag behauptete, er könne sich an nichts erinnern, revidierte er das am Mittwoch: "Es war eine Schutzbehauptung", dann schränkte er seine Aussage wieder ein