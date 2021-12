Die Chancen, derlei an einem frühen Dezembermorgen von der zu dieser Zeit noch unbeleuchteten Gloriette aus zu sehen, standen ja an sich nicht schlecht: "Die Dezember-Monocerotiden aus dem Sternbild Einhorn (sic!) (Monoceros) und die Sigma-Hydriden aus dem Sternbild Wasserschlange (Hydra) werden uns besuchen. Da es kaum Mondlicht geben wird, sind die Beobachtungsmöglichkeiten sehr gut. Ein Blackout wäre natürlich noch hilfreicher", hatte der Architekt in seine Laufgruppe bei Facebook geschrieben: "Zusätzlich wird auch der Komet Leonhard vorbeiziehen! Es gibt also viel zu sehen."

Dass es just in dieser Nacht dann aber schneien – also RICHTIG schneien – würde, war da noch nicht vorhersehbar gewesen.

Aber so wirklich störend war das auch nicht. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.