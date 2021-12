Doroteja Gradištanac ist die neue FM4-Chefin. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Die neue FM4-Chefin heißt – wie erwartet – Doroteja Gradištanac (Dodo Roščić). Gradištanac folgt in dieser Funktion ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger nach, die den Sender mitbegründet hatte und mit Jahresende in Pension geht. Gradištanac wurde noch von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bestellt, der den Chefposten Ende des Jahres an Roland Weißmann übergibt. Die Bestellung von Gradištanac sei in Abstimmung mit Weißmann erfolgt, betont der ORF in einer Aussendung. Auf Eigensperger folgt ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurner als neue ORF-Radiodirektorin.

Bei der Abstimmung der FM4-Redakteurinnen und -Redakteure hatte nach STANDARD-Infos mit Oliver Lingens, Referent in der Radiodirektion, ein anderer Bewerber die meisten Stimmen erhalten. Die Abstimmung ist allerdings nicht bindend für den Generaldirektor. Für den Job hatten sich – wie berichtet – 17 Personen beworben, darunter waren etwa Tim Cupal, derzeit Korrespondent des ORF in Tel Aviv, oder Matthias Zsutty, Redaktionsleiter von "Willkommen Österreich".

Im Sommer bewarb sich Gradištanac noch als Wiener Landesdirektorin. Das Rennen machte dann allerdings Radio-Innenpolitikchef Edgar Weinzettl.

Wrabetz und Weißmann

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: "Doroteja Gradištanac ist eine der profiliertesten Programmmacherinnen des ORF. Unter ihrer Führung wird unser mehrsprachiger Jugendkultursender den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortsetzen. Ich wünsche ihr viel Erfolg!" Roland Weißmann, designierter ORF-Generaldirektor, sagt via Aussendung: "Es freut mich, dass wir mit Doroteja Gradištanac eine innovative und hochkompetente Führungspersönlichkeit für diese wichtige Funktion gewinnen konnten. Sie wird gemeinsam mit dem hervorragenden FM4-Team einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Senders und damit unserer Radioflotte leisten!"

Gradištanac

Doroteja Gradištanac selbst wird wie folgt zitiert: "Ich danke Alexander Wrabetz, Roland Weißmann und Ingrid Thurnher für ihr Vertrauen. FM4 ist eine der wichtigsten Marken des ORF, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem wunderbaren Team."

Doroteja Gradištanac ist in Belgrad geboren. Nach der Matura in Linz studierte sie Vergleichende Literaturwissenschaften und Germanistik an der Universität Wien. 1998 begann Gradištanac bei Ö3, war von 2000 bis 2008 Redakteurin in der ORF-TV-Entwicklung und anschließend bis 2012 im Stab der Programmdirektion tätig. 2012 bis 2021 war Gradištanac Redaktionsleiterin der TV-Entwicklungsabteilung, und seit 2021 ist sie Leiterin der Abteilung für Formatentwicklung und Qualitätsmanagement. (red, 13.12.2021)