Egal wie anstrengend der Tag war oder wie wenig einen das Wetter nach draußen zieht, es gibt bestimmt die passende Serie für die wohlverdiente Zeit auf dem Sofa. Auch dieses Jahr hielt wieder einiges für Freundinnen und Freunde des Binge-Watching oder des gespannten Wartens auf die nächste Episode bereit. Man konnte an Kate Winslets Seite in "Mare of Easttown" auf Mördersuche gehen und sich von Vermutung zu Vermutung und von Geheimnis zu Geheimnis vortasten. Andere fieberten der fünften und letzten Staffel der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes" entgegen. Um hausgemachte österreichische Korruption ging es hingegen in der Miniserie "Die Ibiza-Affäre".

Um einiges netter ging es bei den Teenagern in der dritten "Sex Education"-Staffel zu, wenn auch sie mit den Tücken der Pubertät und den allgemeinen Fallstricken des Lebens zu kämpfen hatten. Im Winter hatten die koreanischen "Squid Games" tödliche Kinderspiele fürs Publikum im Angebot und gegen Jahresende gab es endlich ein Wiedersehen mit der eher schwierigen Familie Roy, allen voran Medienmogul und Patriarch Logan, in "Succession".

Welche Serie hat Sie dieses Jahr begeistert?

Welche neue Staffel, welcher Serienstart hat Ihre Erwartungen voll und ganz erfüllt oder sogar übertroffen? Welche hat Sie hingegen enttäuscht? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum!