Ein Seebärenkalb im Osten Russlands, dort liegt das reichste und gleichzeitig unwirtlichste Meer der Welt. Mehr dazu im "Universum", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Interspot Film / Franz Hafner

19.40 REPORTAGE

Re: Geld ist nicht alles – Investieren mit doppelter Rendite Eine Reportage über Menschen, die das Wertesystem der Wirtschaft infrage und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt ihrer Bilanzen stellen. Die Idee: Geld verdienen und Gutes tun. Wie funktionieren nachhaltige Investments? Bis 20.15, Arte

20.15 GALAXY

Star Trek (USA 2009, J. J. Abrams) Wie alles begann: Die Crew des Star Trek-Universums (Chris Pine und Zachary Quinto) ist hier noch jung und spritzig. Durch den klugen erzählerischen Kniff – Zeitreise, Schwarzes Loch, zerstörter Planet – ändert sich einiges. Bis 22.45, ATV 2

20.15 AMNESIE

Meine fremde Frau (Ö 2015, Lars Becker) Ein Autounfall katapultiert Maria (Ursula Strauss) ins Koma. Als sie wieder erwacht, ist jede Erinnerung an ihr früheres Leben ausgelöscht: an ihre unglückliche Ehe mit Bruno (Harald Krassnitzer), an ihre beiden Kinder und an ihren Liebhaber. Vergessen ist nicht immer schlecht. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Russlands wildes Meer – Jahre im Überfluss (2) Für Wildtiere ist diese kaum besiedelte Gegend zwischen der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Sibirien und Japans Insel Hokkaido ein Paradies, etwa für Riesenseeadler und Largha-Robben. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen sind die Corona-Lernkurve, die Sehnsucht nach Stabilität und die Volksabstimmung in Ödenburg/Sopron vor 100 Jahren. Im Studio ist Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Gast. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal die Schriftstellerin Raphaela Edelbauer und der Liedermacher Konstantin Wecker. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Als das Christentum nach Österreich kam Peter Beringer über faszinierende alte Kultplätze und archaische Riten. Ab 23.10 Uhr folgt Verlorene Leben – Österreicherinnen im sowjetischen "Gulag". Bis 23.30, ORF2