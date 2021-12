STANDARD zum Hören Mit den Kindern basteln? Ein Albtraum!

Es gibt Eltern, die blühen in der Weihnachtszeit erst so richtig auf. Sie basteln Adventkränze, backen Christbaumschmuck aus Salzteig und stellen Weihnachtsengel aus Krepppapier her. Nicht so unsere Autorin Heidi List. Für sie bleibt die adventliche Bastelei ein Horror, sosehr sie sich auch Mühe gibt.