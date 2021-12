Standort der Nürnberger Versicherung Österreich in Salzburg bleibt mit Mitarbeitern erhalten – am Montag wurde der Kaufvertrag unterzeichnet

Zwar wird die Garanta-Versicherungs-AG nicht erworben, Merkur will ihr Know-how aber als Kooperationspartner nutzen.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Der zweitgrößte heimische Krankenversicherer, die steirische Merkur-Versicherung AG in Graz, übernimmt die Nürnberger Versicherung Österreich mit Sitz in Salzburg. Am Montag haben die beiden Personenversicherer den Kaufvertrag unterzeichnet. Der Standort in Salzburg bleibt mit seinen Mitarbeitern erhalten und soll zum Lebensversicherungsspezialisten der Merkur-Gruppe entwickelt werden, heißt es. Die Bekanntgabe kursiert mittlerweile bereits im Internet.

Garanta künftig Kooperationspartner

Nicht Teil des geplanten Erwerbs durch Merkur ist die Garanta-Versicherungs-AG Österreich – sie verbleibt am Standort Salzburg als Zweigniederlassung im Konzernverbund der Nürnberger Deutschland, soll aber künftig enger Kooperationspartner der Merkur-Gruppe sein. Garanta ist in den Bereichen Kfz-, Schaden- und Haftpflichtversicherung tätig. Ziel sei, das Garanta-Know-how bei der Weiterentwicklung der Schadenversicherung der Merkur zu nutzen.

Die Nürnberger Versicherung Österreich erzielte voriges Jahr 110 Millionen Euro Prämienvolumen und zählt 123 Mitarbeiter, die Merkur-Gruppe hat 1.448 Beschäftigte in Österreich und Südosteuropa und erreichte voriges Jahr 629,8 Millionen Euro Prämien. (APA, 13.12.2021)