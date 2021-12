Ab Mittwoch stehen für die Kinderimpfung in Österreich die speziell dafür abgestimmten Ampullen zur Verfügung. Das Interesse an der Impfung ist regional unterschiedlich

Rund 85.000 Kinder unter zwölf Jahren wurden bis jetzt gegen Covid geimpft. Regional sind die Anteile in dieser Altersgruppe recht unterschiedlich verteilt. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Vor zweieinhalb Wochen gab die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) in Österreich folgte am 25. November. Geimpft wurden Kinder diesen Alters in Österreich freilich schon länger – Wien startete Mitte November mit der Off-Label-Impfung. Ab Mittwoch sind im ganzen Land nun die entsprechenden Dosen verfügbar.

Kampagne für Kinderimpfung

Auch hier ist ein Drittel der Erwachsenendosis enthalten – allerdings in einer weniger konzentrierten Lösung. Die Art des Impfstoffs ist aber dieselbe. Beim Kindervakzin kommt zudem eine andere Pufferlösung zum Einsatz, die die Lagerung des Impfstoffs bereits bei Kühlschranktemperaturen ermöglicht. Bis jetzt wurden die Erwachsenendosen einfach reduziert. Mit der Lieferung ist die Impfung ab Mittwoch nicht mehr off-label, weil die richtigen Ampullen zur Verfügung stehen.

Am Dienstag ist die Kinderimpfung auch bei der Nationalratssitzung Thema: Mit einer Mehrheit im Plenum kann eine SPÖ-Initiative für eine breit angelegte Informationsoffensive zur Covid-Schutzimpfung für Kinder unter zwölf Jahren rechnen.

Niederösterreich vorn, Vorarlberg hinten, Wien will ausweiten

Interesse an der Impfung sei laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) da – allerdings mit regionalen Unterschieden. In Niederösterreich ist der Anteil der geimpften Kinder in dieser Altersgruppe derzeit am höchsten, danach folgt Wien – hier wurden auch einige Kinder aus anderen Bundesländern geimpft. Schlusslichter sind momentan Vorarlberg und Kärnten. Rund 85.000 Kinder zwischen fünf und elf wurden bereits gegen Covid geimpft.

In Wien wurde bereits angekündigt, dass das Impfangebot für Kinder ausgebaut werde, sobald die entsprechenden Ampullen zur Verfügung stehen. Angedacht wurde etwa, auch andere Impfstellen abseits des Austria Center sowie niedergelassene Ärzte mit den Ampullen zu versorgen, weil die Lagerung dieser Dosen vergleichsweise einfacher zu handhaben ist. Überlegt wurde zudem, dann Kinderimpfungen auch ohne Termin anzubieten. Das Angebot der Kinderimpfstraße im Austria Center mit Terminen gilt aber jedenfalls bis Jahresende. Insgesamt hat Wien bis Ende des Jahres 59.800 Impftermine für diese Altersgruppe freigeschaltet.

Bisherige Erfahrungen laut Kinderarzt positiv

Rudolf Schmitzberger, Kinder- und Jugendarzt in Wien und Leiter des Impfreferats in der Ärztekammer, betonte im Ö1-"Morgenjournal", man müsse von der "Thematik der Pflicht wegkommen, denn auch Kinder haben ein Recht auf die Impfung". Die Erfahrungen mit der Impfung seien bisher sehr gut, sagte Schmitzberger mit Verweis auf Daten aus den USA, wo Kinder schon länger geimpft werden. Die Nebenreaktionen der Impfung seien ähnlich wie bei Erwachsenen – also eventuell Kopfschmerzen oder leichte Temperatur. Wichtig sei auch, dass die Kinder sich nach der Impfung etwa eine Woche mit körperlicher Aktivität etwas zurückhalten, sagte der Kinderarzt.

Es sei wichtig, Ängste und Sorgen zu beseitigen. "Die allerwenigsten sind wirklich Impfgegner, sondern einfach verunsichert", sagt Schmitzberger. Bei den Kindern gelte das noch mehr. "Aber da muss man sagen – wir haben ausgezeichnete Entscheidungsträger in den wissenschaftlichen Gremien." (Lara Hagen, 14.12.2021)