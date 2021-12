Pixel 6 und Pixel 6 Pro: besser nach Update. Foto: Proschofsky / STANDARD

Ein bisschen länger als gewohnt hat man sich Zeit gelassen, nun ist es aber da: Mit dem ersten großen Update nach der Veröffentlichung beseitigt Google nicht nur dutzende Fehler bei seinen aktuellen Topgeräten, es gibt auch gleich ein paar neue Features.

Update

Entsprechend umfangreich fällt der Dezember-"Feature Drop" für Pixel 6 und Pixel 6 Pro aus. Auf dem größeren der beiden Geräte umfasst die monatliche Aktualisierung stolze 215 MByte. Zu den funktionellen Neuerungen gehört etwa ein Ausbau des "Now Playing"-Features, mit dem laufend in der Umgebung Musik erkannt wird. So kann nun alternativ auch manuell nach Liedern im Internet gesucht werden, bisher war die Erkennung auf eine am Gerät gespeicherte Datenbank beschränkt. Zudem ist es jetzt möglich, eine Liste mit Favoriten anzulegen, über die dann auch schnell das betreffende Lied im Streaming-Service der Wahl aufgerufen werden kann.

Ein spannendes Update gibt es für die Sound-Amplifier-App, die für Menschen gedacht ist, die schlecht hören. Im neuen "Konversationsmodus" ist es möglich, das Gegenüber mit der Kamera anzuvisieren, um dann den Ton auf die betreffende Person zu fokussieren und Hintergrundgeräusche auszufiltern. Wie so oft bei aktuellen Google-Geräten wird dafür Maschinenlernen direkt am Smartphone verwendet.

Neue Hardware, endlich genutzt

Während diese Dinge bereits in der Vorwoche für andere Pixel-Generationen veröffentlicht wurden, gibt es auch Neuerungen, die exklusiv dem Pixel 6 vorbehalten sind – und das liegt an der Hardwareausstattung. So wird nach dem Update der "Ultra-wideband"-Chip erstmals aktiv zum Einsatz gebracht. Einerseits kann er für die "Nearby Share"-Funktion zum direkten Austausch zwischen zwei Smartphones genutzt werden und beschleunigt diese Aufgabe erheblich. Zudem bekommt Android damit aber auch Support für digitale Autoschlüssel, wobei derzeit nur BMW-Modelle der Jahre 2020 bis 2022 unterstützt werden – und auch das nur in ausgewählten Ländern. Neben den aktuellen Google-Geräten geht das übrigens auch mit ausgewählten Samsung-Smartphones.

Apropos Autos: Die – sehr nützliche – Unfallerkennung, die in solchen Fällen automatisch den Notruf aktiviert, gibt es nun in weiteren Ländern. Österreich und Deutschland zählen allerdings leider noch nicht dazu, zumindest gibt die Ausdehnung der Verfügbarkeit aber gewisse Hoffnung für die Zukunft.

Bugfixes

Für viele Pixel-6-Nutzer wohl noch wichtiger: Das Update beseitigt viele Fehler in der Erstversion der Software. So verspricht man etwa, dass die Fingerabdruckerkennung zuverlässiger und flotter geworden ist. Die Defizite in diesem Bereich waren in Tests einer der Hauptkritikpunkte an den aktuellen Google-Smartphones. Zudem soll es aber auch zahlreiche Optimierungen bei der Kamera gegeben haben, von der Vorschau über die Performance bis zur Bildqualität.

Die automatische Helligkeitsanpassung des Displays soll ebenso verbessert worden sein wie das Akkumanagement sowie das Hitzemanagement des Tensor SoC, und auch bei Bluetooth wurden einige Bugs ausgeräumt. Dazu kommt eine Änderung beim neuen "Internet Tile" in den Schnelleinstellungen von Android 12, wodurch die gezielte Deaktivierung des WLANs wieder einfacher vonstattengehen soll. Zudem wird der farbliche individuelle "Material You"-Look nun auch auf die Bootanimation übersetzt.

Eine ausführliche Liste sämtlicher bereinigten Fehler befindet sich im Pixel Phone Community Forum. Das Update kann wie gewohnt über die Systemeinstellungen heruntergeladen werden. (Andreas Proschofsky, 14.12.2021)