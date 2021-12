Karim Adeyemi war definitiv in Turin. In Salzburg wird er wahrscheinlich die Saison noch zu Ende spielen. In Dortmund könnte er danach landen, in Barcelona wohl nicht. Foto: imago images/LaPresse

Turin – Karim Adeyemi ist am Montagabend in Turin mit der Trophäe für den "Golden Boy" prämiert worden. Der 19-jährige Salzburg-Stürmer hatte die Auszeichnung in einer Online-Umfrage unter Fans gewonnen. Die Fachjury wählte bei der von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" durchgeführten Wahl den spanischen Barcelona-Mittelfeldspieler Pedri. Mit dem "Golden Boy" werden Spieler, die noch keine 21 Jahre alt sind, ausgezeichnet.

Der von Großclubs umworbene Adeyemi wurde in Turin von der Presse gelöchert. Laut den spanischen Gazetten "Marca" und "Sport" erklärte der Deutsche zu Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona: "Barca ist ein großer Club, es ist eine Ehre, dass sie mich haben wollen. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich gerne für sie spielen." Sein Berater gab jedoch umgehend bekannt, dass Adeyemi Barcelona vor einigen Tagen eine Absage erteilt habe. Der Wechsel zu einem deutschen Verein sei nun das Beste für ihn. Dem Vernehmen nach steht Borussia Dortmund vor einem Abschluss mit Adeyemi. Im Frühjahr will Adeyemi nach eigenen Aussagen aber noch in Salzburg spielen. Das bestätigte auch RB-Sportdirektor Christoph Freund am Montag in der Servus-TV-Sendung Sport & Talk im Hangar-7.

Aus Tirol war WSG-Präsidentin Diana Langes nach Turin gereist. Die Unternehmerin wurde als erster Neuzugang im Executive-Board des Golden Boy 2022 präsentiert. In diesem Gremium – in dem auch Ex-Stars wie Lothar Matthäus, Pavel Nedved oder Christo Stoitschkow sitzen – werden vier Auszeichnungen vergeben: Jene für den besten Spieler über 21 und die beste Fußballerin sowie den besten europäischen Clubchef bzw. Manager. Präsidentin des Executive-Board ist die Griechin Lina Souloukou. Sie ist General Manager beim Spitzenclub Olympiakos Piräus. (APA, red, 14.12.2021)