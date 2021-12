Am 19. Dezember dürfen vom Lockdown betroffene Branchen nun auch an einem Sonntag öffnen. Dieser soll zumindest einen Teil des Umsatzes nachholen. Gehen Sie shoppen?

Was in anderen Ländern schon lange vor der Pandemie gang und gäbe war, ist in Österreich ein seit jeher umstrittenes Thema: der Shopping-Sonntag. Doch angesichts der misslichen Lage, in der sich einige Branchen seit Beginn der Corona-Krise immer wieder befinden, wird nun eine heilige Kuh geschlachtet. Weil der stationäre Handel heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag umgefallen ist, dürfen Geschäfte am kommenden Sonntag, dem 19. Dezember, offen haben, darauf haben sich die Sozialpartner geeinigt. Das gilt für jene Geschäfte, die im Lockdown schließen mussten, wie Modehändler, Elektrogeschäfte oder der Buchhandel. Davon ausgenommen sind Supermärkte und Drogerien. Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag melden, verdienen das Doppelte und bekommen einen freien Tag extra. Dass diese Ausnahmeregelung aber der Anstoß für weitere Sonntagsöffnungen sein könnte, befürchtet "Cimex lectularius", der die Aktion skeptisch betrachtet:



Wie stehen Sie zu der Sonderregelung der Sonntagsöffnung?

Was spricht in der aktuellen Situation dafür, was dagegen? Würden Sie sich abseits der Pandemie und Adventzeit wünschen, dass man an Sonntagen einkaufen gehen kann? Oder wären Sie strikt dagegen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 16.12.2021)