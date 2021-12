Das Tempo der Fußgänger in den Calli und der Boote in den Kanälen scheint sich in der kälteren Jahreszeit automatisch zu verlangsamen, sobald sich die Lagunenstadt vom Nebel weichgezeichnet in ihrer ganzen Morbidität präsentiert. Oder eben in all ihren leuchtenden Farben, wie auf der Insel Burano: "Hier vor dem 'buntesten' Haus Buranos fanden einst die legendären Filmabende des 'Bepi Suà' unter dem Sternenhimmel der Lagune statt."