Scharfer Cocktail aus Österreich ausgezeichnet

Spicy Drink aus Kärnten. Foto: Tom's Hot Stuff

Bei den Scovie Awards 2022 in New Mexico wurde "TOM’S HOT BOWL – Cocktail" in der Kategorie "Hot&Spicy Drink" zum besten weltweit gekürt. Kreiert wurde der Drink von René Winkelbauer, dem Barchef des Lokals "Wohnzimmers" in Klagenfurt, das im Falstaff-Barguide vor Kurzem zum zweiten Mal in Folge zur besten Bar Kärntens gekürt wurde.

Wichtigster Bestandteil des Bottled-Cocktails ist die Chilisauce von Tom`s, die weiteren Komponenten: Olmeca Tequila Gold, Rharbarber-Birnensaft, Zitronensaft, selbst angesetzter Lemongrass-Sirup, Angostura Bitter, Tonkabohne



www.tomshotstuff.at

---

Bodū – Wodka von Martin Ho

Der neue Wodka von Martin Ho. Foto: © DOTS Group

Und weiter geht es mit höher Prozentigem. Martin Ho verkauft nun auch einen eigenen Wodka namens Bodū, der aus südburgenländischen Trauben erzeugt wird. Bei der Filtrierung kommen, einer alten buddhistischen Tradition folgend, Jadesteine zum Einsatz, heißt es in der Aussendung.

Erhältlich ist der neue Wodka in den DOTS-Lokalen, bei Wein & Co und via bodu-wodka.com

---

Gutes tun mit dem Weihnachtsbrot von Joseph Brot

"Ein guter Zwecken" Foto: Joseph Brot

Zur Weihnachtszeit gibt es bei Joseph Brot unter dem Titel "Ein guter Zwecken" wieder das Bio-Weihnachtsbrot. Angereichert ist es mit Lorbeerwasser, weiters sind Zwetschken, Birnensaft und schwarze Walnüsse im Teig. Der Erlös des Brotes geht zu 100% an die SOS-Kinderdörfer. Das Brot ist auf 500 Stk. limitiert und wird voraussichtlich bis Ende des Jahres erhältlich sein.

josephbrot

(red, 16.12.2021)