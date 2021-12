Tagesüberblick Coronavirus

Österreich geht mit Bundesländer-Fleckerlteppich aus dem Lockdown

Burgenland, Tirol und Vorarlberg öffnen am Wochenende komplett. In Niederösterreich, Salzburg, Steiermark öffnen Gastro und Hotels am 17.12., in Wien erst am 20.12. Die Corona-News im Überblick