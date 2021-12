Groß, klein, lebend, zum Zusammenbauen: Was für einen Baum haben Sie?

Die Christbaum-Suche geht jeder anders an: den größten, dichtesten für den Platz neben dem Kamin, den einen, der auf einer Seite eher kahl ist und den man deshalb gut an die Wand rücken kann. Der gleichmäßige, mittelgroße Baum, der – auf ein Tischchen gestellt – einigermaßen repräsentativ aussieht. Oder doch der kleinste, mickrigste, den man aus Mitleid mit nach Hause nimmt, weil ihn niemand sonst haben will.

Für welchen Baum entscheiden Sie sich? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Manche setzen lieber auf lebende Tannen im Topf, die sie aus dem Garten hereinholen oder sich für die Feiertage mieten. Andere bauen ihren Baum jedes Jahr aufs Neue selbst zusammen – und verstauen die einzelnen Kunststoffteile das restliche Jahr über in einer Kiste auf dem Dachboden. Und wieder andere brauchen gar keinen Christbaum – auch auf den Olivenbaum kann man schließlich Kugeln oder eine Lichterkette hängen, und die Entsorgung beziehungsweise den Abbau erspart man sich so auch.

Wie sieht Ihr Christbaum aus?

Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihren Baum aus? Welche Variante liegt Ihnen am meisten und warum? Oder verzichten Sie komplett? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 15.12.2021)