An sonnigen Wintertagen ist die Juifenalm das perfekte Ziel für all jene, die nicht schon frühmorgens der Berg ruft. Dank Südwestausrichtung ist der Nachmittag die perfekte Zeit für diese landschaftlich eindrucksvolle Runde. Die Juifenalm im Lüsenstal, einem südlichen Seitental des Sellrain, wo Tirols bekanntester Genosse und Waidmann Georg Dornauer Bürgermeister ist, besticht aber nicht nur durch Ausblicke auf die schroffen Stubaier Alpen.

Ausgangspunkt der Rodelpartie ist der (gebührenpflichtige) Parkplatz in Juifenau. Der Forstweg, der im Winter als Rodelbahn dient, führt kommod ansteigend über insgesamt 4,5 km bergwärts zur Alm, wobei es rund 600 Höhenmeter zu überwinden gilt. Anfangs mäandert der Weg durch dichten Wald, nach etwa zwei Dritteln der Strecke lichten sich die Bäume, und ein wundervoller Weitblick tut sich auf. An schönen Tagen geht man hier in der Sonne, das gilt es bei der Kleidungswahl zu bedenken, und UV-Schutz sollte man auch nicht vergessen.

Empfehlenswerte Kaspressknödel

Skitourengeher nutzen die Rodelbahn gern zur Abfahrt, daher heißt es mit Kindern und Hunden etwas aufzupassen beim Aufstieg. Nach anderthalb bis zwei Stunden Gehzeit – je nach Kondition – erreicht man die Alm auf 2.022 Meter Seehöhe. Das Gemeine an der Juifen: Die Hütte ist sehr früh vom Aufstieg aus zu sehen, die letzten 20 Minuten ziehen sich daher.

Doch der Hatscher lohnt sich allemal. Denn die Juifenalm besticht nicht nur durch ein herrliches Panorama, sondern auch durch richtig gute Küche. Die Pächter Sylvia und Gotthard Stern mitsamt Almhund Dojan verwöhnen ihre Gäste mit außergewöhnlich guten regionalen Schmankerln. Damit schafften sie es sogar in den renommierten Führer Gault & Millau. O-Ton:_"Ein Paradies für Genießer."

Derart gestärkt – die Kaspressknödel seien besonders empfohlen – geht es rasant zu Tale. Die Rodelbahn ist in der Regel top präpariert, Schneewandel an der Seite inklusive, sodass auch weniger Geübte hier ihren Spaß haben können. (Steffen Arora, 23.12.2021)

