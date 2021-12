Ex-Premier League-Spieler Collin Quaner hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Foto: Imago/Zink

Hartberg/Klagenfurt – Mit Rajko Rep und Mario Kröpfl kehren im Winter zwei Routiniers in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 31-jährige Offensivmann Rep verlässt den rumänischen Erstligisten Sepsi nach nur einem halben Jahr und wird Austria Klagenfurt verstärken. Schon 2014 – 2016 kickte der Slowene für die Kärntner, die die Verpflichtung am Dienstag bekanntgaben. Der 31-jährige Mittelfeldmann Kröpfl (Ex-WAC, -Austria Kärnten) schließt sich Hartberg an, wie sein Noch-Arbeitgeber Lafnitz mitteilte.

Die Klagenfurter teilten auch zwei Abgänge mit, wobei jener von Collin Quaner nur bedingt als solcher zu verbuchen ist. Der 30-jährige Angreifer wurde erst Mitte November verpflichtet und bestritt bisher keinen Einsatz. Der 2017/18 noch in der Premier League engagierte Deutsche habe sich entschlossen, seine Profi-Karriere aufgrund anhaltender Knie- und Achillessehnen-Probleme zu beenden, teilte die Austria mit. Sein bis 2023 gültiger Vertrag wurde aufgelöst. Weiters wird Philipp Hütter den Verein verlassen. Der im Herbst nur wenig eingesetzte 31-Jährige bat um eine Vertragsauflösung. (APA, 14.12.2021)