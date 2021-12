Die Fans verwandeln die Darts-WM in London wieder in ein kunterbuntes Spektakel. Doch auch auf der Bühne könnte es emotional werden

Die Darts-WM geht los. Foto: imago/PA images

Köln – Feierwütige Fans entern wieder den sagenumwobenen Alexandra Palace und Fallon Sherrock kehrt zurück: Die Darts-WM in London bietet ab Mittwoch (bis 3. Januar) reichlich Spektakel. Nach der fast zuschauerlosen Ausgabe im letzten Jahr erstrahlt das Vorzeigeturnier der Professional Darts Corporation (PDC) wieder in kunterbunten Farben.

"Es ist immer eine große Party. Das macht es einfach aus", schwärmte das deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens. Mehr als 3000 singende und verkleidete Fans sollen pro Session dabei sein – und den Ally Pally wieder in ein Tollhaus verwandeln. Bei der letztjährigen WM waren wegen der Corona-Pandemie lediglich am Eröffnungstag Zuschauer zugelassen worden.

Für Clemens ist die Fanrückkehr "sehr wichtig". Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der 38-Jährige jedoch vor leeren Rängen. Vor fast genau einem Jahr schaltete der "German Giant" sensationell den damaligen Titelverteidiger Peter Wright aus und zog als erster Deutscher ins Achtelfinale des wichtigsten Turniers des Jahres ein.

Comeback

Für einen Gänsehautmoment wird Fallon Sherrock sorgen. Die 27-jährige Engländerin kehrt an jenen Ort zurück, an dem vor zwei Jahren ihr Stern aufging. Als erste Frau der WM-Geschichte bezwang sie einen Mann und wurde als "Queen of the Palace" schlagartig weltberühmt.

Neben Sherrock, die zuletzt sensationell das Viertelfinale des Grand Slams erreichte, feiert Raymond van Barneveld ein viel umjubeltes Comeback. Der Nationalheld aus den Niederlanden, der 2007 das wohl beste WM-Finale aller Zeiten gewann, ist nach seinem Rücktritt 2019 zurück auf der ganz großen Bühne.

Zu den Favoriten auf den Siegerscheck in Höhe einer halben Million Pfund (rund 546.000 Euro) zählt neben Michael van Gerwen aus den Niederlanden und dem Schotten Peter Wright auch Titelverteidiger Gerwyn Price. Der Waliser eröffnet am Mittwoch (ab 20 Uhr/Sport1 und DAZN) die WM, das Finale steigt am 3. Januar 2022. (sid, red, 14.12.2021)