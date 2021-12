Ab Ende 2022 auch auf Sky Glass in Österreich und Deutschland verfügbar

Der Streaming-Dienst Apple TV+ ist ab sofort via Sky Q verfügbar. Foto: Sky

Wien – Der Streaming-Dienst Apple TV+ ist ab sofort in das Angebot von Sky Q integriert. Damit sind Apple TV Originals wie die Komödie "Ted Lasso" oder die "The Morning Show" über die Homepage oder die App-Bereiche auf Sky Q abrufbar. Mit dem Launch von Sky Glass Ende 2022 in Österreich und Deutschland wird der Streamingdienst auch dort zur Verfügung gestellt. (red, 14.12.2021)