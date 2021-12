Wien – Der ORF hat Moderator Roman Rafreider nach der offenbar alkoholisierten Moderation des "ZiB Flash" am Dienstagabend laut STANDARD-Infos von allen Aufgaben entbunden. Der ORF-Journalist soll sich intern für den Auftritt entschuldigt haben. Er erklärte ihn demnach mit persönlich-familiären Gründen.

Konsequenzen werden derzeit nach Infos aus dem ORF intern geprüft. Es gebe derzeit aber – anders als kolportiert – keine Entlassung des ORF-Moderators, hieß es am Mittwoch auf dem Küniglberg.

Beeinträchtigt

Am Dienstagabend hatte Rafreiders Auftritt in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Der 52-Jährige wirkte bei der Moderation des "ZiB Flash", der gegen 22 Uhr in ORF 1 ausgestrahlt wurde, beeinträchtigt. Auch in seiner Ausdrucksweise war er teils schwer verständlich. Zudem rutschten ihm einige Versprecher heraus: Er bezeichnete etwa die Omikron-Variante als "Booster-Variante".

In den Online-Netzen wurde über die Ursache von Rafreiders Auftritt gemutmaßt: Während manche über "zu viel Glühwein" witzelten oder sich für den dringenden Lacher in Pandemiezeiten bedankten, verwiesen andere auf mögliche gesundheitliche Probleme, die derzeit nicht ausgeschlossen werden könnten. Viele wünschten Rafreider jedenfalls eine gute Besserung.

Thür übernahm Moderation der "ZiB Nacht"

In der ORF-TVThek war die Sendung nach kurzer Zeit nicht mehr abrufbar. Rafreider, der noch am selben Abend eigentlich die "ZiB Nacht" moderieren sollte, trat am Dienstagabend nicht mehr auf. Sein Kollege Martin Thür übernahm stattdessen die Moderation der nächtlichen Info-Sendung. (fid, fmo, 14.12.2021, Update: 15.12.2021)