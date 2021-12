Spezialkräfte sind an dem Einsatz beteiligt. Auf Telegram sollen Morddrohungen gegen den CDU-Politiker aufgetaucht sein

Michael Kretschmer (CDU) ist Ministerpräsident des deutschen Bundeslands Sachsen. Foto: imago images/photothek

Dresden – Nach Drohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe läuft in Dresden aktuell ein Polizeieinsatz. Es würden mehrere Objekte durchsucht, teilte die Polizei am Mittwochmorgen auf Twitter mit. Die Durchsuchungen erfolgten unter Beteiligung von Spezialkräften des Landeskriminalamts. Nach Angaben eines LKA-Sprechers handelt es sich bei den Objekten hauptsächlich um Wohnungen.

Äußerungen einzelner Mitglieder der Telegram-Gruppe – laut deutschen Medien ein Forum radikaler Corona-Maßnahmen-Gegner – legten den Verdacht nahe, dass diese im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten, hieß es. Auf Telegram waren laut einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal" von vor einer Woche Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufgetaucht.

Persönliche Treffen

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen hatten danach Ermittlungen aufgenommen. Das LKA hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, konkret gehe es um eine Telegram-Chat-Gruppe mit dem Namen "Dresden Offlinevernetzung". Es habe Äußerungen zu Mordplänen" bezüglich Kretschmer und weiteren Vertretern der Landesregierung gegeben. Einige Teilnehmer der Gruppe trafen sich offenbar auch persönlich und filmten diese Treffen teilweise mit.

Kretschmer selbst hatte betont, er werde sich durch diese Drohungen nicht einschüchtern lassen: "Wir müssen mit allen juristischen Mitteln gegen solch eine Entgrenzung vorgehen. Menschen, die öffentliche Ämter haben, sollen keine Angst haben müssen, ihre Meinung zu sagen und ihre Arbeit zu machen."

Warnungen vor Telegram

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Politiker vor einer Gefahr durch Telegram gewarnt. Die neue deutsche Innenministerin Nancy Faeser kündigt ein schärferes Durchgreifen gegen Hetze und Gewaltaufrufe bei dem Messengerdienst an. Das deutsche Bundesamt für Justiz habe gegen Telegram zwei Verfahren wegen Verstoß gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geführt, auf die Telegram nicht reagiert habe. "Das wird diese Bundesregierung so nicht hinnehmen", sagte Faeser den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag.

Als neuer Chef des gerade erst reformierten österreichischen Verfassungsschutzes hat auch Omar Haijawi-Pirchner vor der Gefahr gewarnt, der von der Szene der Corona-Leugner ausgeht. (red, APA, 15.12.2021)