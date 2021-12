Spezialkräfte sind am Einsatz beteiligt. Auf Telegram sollen Morddrohungen gegen den sächsischen Politiker aufgetaucht sein

Michael Kretschmer (CDU) ist der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Sachsen. Foto: imago images/photothek

Dresden – Nach Drohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe läuft in Dresden aktuell ein Polizeieinsatz. Es würden mehrere Objekte durchsucht, teilte die Polizei am Mittwochmorgen beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgten unter Beteiligung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes (LKA).

Äußerungen einzelner Mitglieder der Telegram-Gruppe – laut Deutschen Medien ein Forum radikaler Corona-Maßnahmengegner – würden nämlich den Verdacht nahe legen, dass diese im Besitz von scharfen Waffen und Armbrüsten sein könnten, hieß es weiter. Im Messenger-Dienst Telegram waren laut einem Bericht des ZDF-Magazins "Frontal" von vor einer Woche Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufgetaucht. (APA, 15.12.2021)