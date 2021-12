Der Brand soll in einem Schaltraum ausgebrochen sein. Vier Menschen werden in Krankenhäusern behandelt

Mehrere Personen werden im Krankenhaus versorgt. Foto: Reuters / Lam Yik

Bis zu 350 Menschen sind in Hongkong auf dem Dach eines Hochhauses festgesessen, nachdem ein Feuer in dem Gebäude ausgebrochen war. 150 Personen warteten dort am Mittwoch im immer noch auf Rettung. Laut "South China Morning Post" war der Brand in einem Schaltraum des World Trade Center im Hongkonger Hafen ausgebrochen und hatte sich dann auf Gerüste ausgebreitet.

Rund 100 Menschen retteten sich nach Polizeiangaben aus einem Restaurant in dem Gebäude auf das Dach, nachdem Rauch sich in dem Stockwerk ausgebreitet hatte.

Einige Personen konnten das 38 Stockwerke hohe Gebäude verlassen beziehungsweise von Einsatzkräften gerettet werden. Mindestens acht Menschen haben Rauch eingeatmet und berichteten über Übelkeit. Vier davon werden im Krankenhaus behandelt. (agr, 15.12.2021)