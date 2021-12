"It Takes Two", "Resident Evil Village" oder "Deathloop" – was war Ihr Spielehighlight?

"It Takes Two" war für viele Kritiker und Spielerinnen und Spieler das Gaming-Highlight des Jahres. Foto: EA

Mit etwas Verzögerung hat man die Corona-Krise auch bei den Games gespürt. 2021 war ein Jahr der verschobenen Videogames-Veröffentlichungen. So hat man die ursprünglichen Releases von zum Beispiel "God of War 2" oder "Horizon: Forbidden West" auf das nächste Jahr verschoben, andere Highlights wie "Deathloop" kamen mit monatelanger Verspätung zumindest noch heuer auf den Markt.

Blockbuster-Fortsetzungen und Coop-Hit

Das heißt aber nicht, dass das Gaming-Jahr 2021 arm an Blockbustern und Indie-Meisterwerken war. Besonders der Multiplayer "It Takes Two" von EA sticht dabei hervor. Der Action-Adventure-Plattformer vereint Puzzle und Geschicklichkeitselemente und lässt sich online oder offline nur im Koop-Modus spielen. Wie bei anderen Plattformern muss man sich als Team durch fantastische Hindernisse in Bienenstöcken oder im Eigenheim kämpfen. Bei den Game-Awards wurde "It Takes Two" als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet.

Nach vier Jahren veröffentlichte Capcom den achten Teil der Survival-Horror-Reihe "Resident Evil". In "Village" muss man sein entführtes Baby aus einem von Werwolf-Mutanten und anderen Abnormitäten befallenen europäischen Dorf retten. Im Gegensatz zu den letzten "Resident Evil"-Teilen setzten die Entwickler in "Village" vermehrt auf Action-Elemente, was Kritiker und Fans teilweise als Verlust des eigentlichen Horror-Genres bemängelten.

GameCheck

Kreative Indies

Für alle, die die x-te Fortsetzung satthaben, überzeugte wie jedes Jahr die Indie-Branche mit kreativen Games. In "Kena: Bridge of Spirits" übernimmt man die Rolle von Kena und begleitet die Geister Verstorbener ins Jenseits. Ebenfalls um den Tod geht es in "Death's Door": Dort spielt man eine Krähe, die für den Sensenmann einspringt und Seelen sammelt. Weniger morbid, sondern weitaus bunter geht es in "Chicory: A Colorful Tale" zu: Als Hund mit Pinsel bewaffnet, malt man die graue Spielewelt an.

Ihr Spielehighlight des Jahres?

Welches Game hat Sie überzeugt – und von welchem Spiel sind Sie enttäuscht worden? (rec, 16.12.2021)