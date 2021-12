Mehrere Nutzer berichten von ständigen Abstürzen. Whatsapp will der Sache auf den Grund gehen und empfiehlt den Flugmodus

Die beliebte Messenger-App kämpft auf dem iPhone mit Problemen. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Der im Besitz von Facebook/Meta befindliche Messengerdienst Whatsapp kämpft aktuell mit Problemen. Laut diversen iPhone-Nutzern soll die App ohne ersichtlichen Grund dauernd crashen. Auch ein Neustart von App oder Handy sowie eine Neuinstallation nützen offenbar nichts. Das Problem ist insofern rätselhaft, da die App jüngst keinem Update unterzogen wurde. Auch die Aktualisierung auf iOS 15.2 soll nicht dahinterstecken.

Flugmodus als Lösung

Whatsapp-Chefentwickler Nitin Gupta hat auf Twitter bestätigt, dass an dem Problem bereits gearbeitet werde. Er bestätigte die Beobachtung eines Users, dass man sich in der Zwischenzeit mit dem Flugmodus behelfen könne. Wird die App in diesem Modus gestartet, sollte sie ohne Absturz geöffnet werden können.

Das stützt die Theorie, dass nicht ein fehlerhafter App-Code für die Probleme verantwortlich ist, sondern Serverprobleme im Hintergrund die ständigen Crashes verursachen. Darauf deutet auch hin, dass nicht nur die offizielle Whatsapp davon betroffen ist, sondern auch die Beta-Testversion, die manche User installiert haben, sowie die Business-Version. (red, 15.12.2021)