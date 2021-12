Liebe Leserin, lieber Leser,

wer Geld in die bekannteste Kryptowährung Bitcoin gesteckt hat, solle darauf gefasst sein, alles verlieren zu können. Das behauptet zumindest die Bank of England in einem aktuellen Interview.

Was klingt wie ein Scherz, ist tatsächlich wahr. 194.000 Menschen verfolgten die Online-Übertragung des Financial Modelling World Cups, in dem Teilnehmer aus aller Welt gegeneinander antreten – und zwar in Microsoft Excel.

Weiters wurde die Dating-App Grindr zu 6,3 Millionen Euro Strafe verdonnert, weil sie illegal Daten ihrer Nutzer weitergegeben haben, Hacker in Italien stellten Zertifikate für Ungeimpfe aus und das Europaparlament will eine Verifizierungspflicht für Porno-Uploads.

Das und mehr lesen sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

