Aufwachen in Abu Dhabi: Der indische Gepäckverlader war als unfreiwilliger blinder Passagier unterwegs. Foto: Reuters

Ein Gepäckverlader schlief im Frachtraum eines Flugzeugs in Indien ein, nachdem er dort Koffer verstaut hatte. Der Flieger sei dann mit dem blinden Passagier an Bord von Mumbai nach Abu Dhabi geflogen, sagte ein Sprecher der indischen Zivilluftfahrtbehörde DGCA am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Erst nach der Ankunft am Sonntag in den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten Behördenmitarbeiter den Mann entdeckt. Er sei hinter dem Gepäck versteckt gewesen.

Eine medizinische Untersuchung habe ergeben, dass der körperliche Zustand des Mannes "stabil und normal" sei. Anschließend wurde er wieder im selben Flieger zurück nach Mumbai geschickt, wie es hieß. Die indische Zivilluftfahrtbehörde kündigte eine Untersuchung an, der Mitarbeiter wurde den Angaben nach aus dem Dienstplan gestrichen. Auch die Billigairlines Indi-Go wollte den Vorfall untersuchen. (APA, 15.12.2021)