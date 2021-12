Die attackierte Journalistin Olivera Lakic auf dem Titelblatt der Zeitung Vijesti". Foto: Reuters/Stevo Vasiljevic

Podgorica – Ein gut dreieinhalb Jahre zurückliegender Angriff auf die Journalistin der montenegrinischen Zeitung "Vijesti", Olivera Lakic, dürfte nun geklärt sein. Laut der Zeitung wurden am Mittwoch zwei Tatverdächtige festgenommen worden, darunter ein Polizist. Er soll dem Sicherheitspersonal der früheren Höchstgerichtspräsidentin Vesna Medenica angehört haben. Beiden Festgenommenen werden Kontakte zum Kavac-Clan, der größten Mafiagruppe des Landes, nachgesagt.

Die Journalistin schreibt unter anderem über den Zigarettenschmuggel und die Organisierte Kriminalität. Sie war am 8. Mai 2018 vor ihrem Wohnhaus in Podgorica angeschossen und schwer verletzt worden. Schon einige Jahre davor war sie an derselben Stelle angegriffen worden. Damals wurde ihr ein Schlag auf den Kopf versetzt. Im Februar 2019 wurden mehrere Personen festgenommen, die in den Anschlag verwickelt gewesen sein sollen. Entsprechende Vermutungen stellten sich später als falsch heraus. Laut dieswöchigen Medienberichten wurden in Montenegro seit Jahresbeginn 25 Angriffe und Drohungen gegen Journalisten gemeldet. (APA, 15.12.2021)