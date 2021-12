Die Französin Isabella Huppert wird mit dem Film "À propos de Joan" auf die Berlinale kommen. Foto: AFP

Die Berlinale (10. bis 20. Februar 2022) hat erste Titel bekanntgeben, darunter sieben Filme, die in das Berlinale Special Programm eingeladen wurden. Dazu gehören Peter Flinths Against the Ice mit Nikolaj Coster-Waldau, Heida Reed und Charles Dance sowie Laurent Larivières À propos de Joan/About Joan mit Isabelle Huppert und Lars Eidinger.

Das Panorama-Sektion hat 13 Filme genannt, darunter Nina Menkes' Film über den männlichen Blick im Kino, Brainwashed: Sex-Camera-Power, und Myanmar Diaries, ein Dokumentar/Feature-Hybrid des Myanmar Film Collective, das die Gewalt unter burmesischen Bürgern behandelt. In der Forum-Sektion sind u.a. neue Filme von James Benning, Eric Baudelaire und Philip Scheffner zu sehen.

Lydia Nsiahs vs ist der erste österreichische Fixstarter im Programm, laut Homepage der Künstlerin ein siebeneinhalb Minuten langer Found-Footage-Film, der in der experimentellen Sektion Forum Expanded gezeigt wird.

Wettbewerbsfilme wurden bisher noch keine bekanntgeben. Das Festival soll trotz der Infektionslage mit 2G-Regel stattfinden. (kam/APA, 15. 12. 2021)