Laut den Anmeldern des für Sonntagabend geplanten Lichtermeers zum Gedenken an die Corona-Toten geht es der Polizei um den Schutz des Weihnachtsgeschäfts

Wiener Polizeibeamtinnen und -beamte in einer Einkaufsstraße. Das Geschäft soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden – auch durch Kundgebungen? foto: apa/Fohringer

Wien – Bei der polizeilichen Kundgebungsvorbesprechung des für Sonntagabend entlang des Wiener Rings und Kais geplanten Kerzenspaliers oder Lichtermeers zum Gedenken an die mehr als 13.000 Corona-Toten in Österreich war die Stimmung am Mittwoch höchst gespannt.

Am kommenden Wochenende seien in der Bundeshauptstadt Kundgebungen und Demonstrationen prinzipiell erst ab 18 Uhr möglich, früher am Tag würden sie nicht erlaubt. Auch sämtliche für Samstag tagsüber angezeigten Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Kritiker würden untersagt. Das soll der höchstrangige anwesende Jurist des Referats für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten in der Landespolizeidirektion (LPD) gesagt haben.

Das zumindest schildert der bei der Sitzung für die Anmelder anwesende grüne Wiener Landtagsabgeordnete und Menschenrechtssprecher Nikolaus Kunrath. Der Lehrer und Polit-Aktivist Daniel Landau, der die Kerzenaktion gemeinsam mit dem Innsbrucker Roman Scamoni plant und ebenfalls vor Ort war, bestätigt das.

Kerzenspalier erst ab 18.30 Uhr

Das Kerzenspalier am Sonntag sollte ursprünglich ab 16.30 Uhr gebildet werden. Um 17 Uhr wollte man mit entzündeten Kerzen eine Schweigeminute abhalten – unter Wahrung eines Corona-kompatiblen Abstands von eineinhalb Metern von Person zu Person und Maskenpflicht.

Das sei zeitlich nicht möglich, soll es vonseiten der Polizei geheißen haben. Die Aktion könne frühestens um 20 Uhr starten. Nach verbalen Protesten und einigem Hin und Her habe man sich auf Spalierbildung um 18.30 Uhr und Schweigeminute um 19 Uhr geeinigt.

Angst ums Weihnachtsgeschäft

Grund für die Verschiebung in den Abend sei laut Polizei eine "Bitte der Wiener Wirtschaftskammer", sagt Kunrath. Nachdem der vergangene Corona-Lockdown erst vor kurzem geendet hat, solle das an diesem Wochenende wegen offener Geschäfte auch am Sonntag erwartete Weihnachtsgeschäft möglichst nicht behindert werden.

Das Kerzenspalier nämlich wird den Auto- und Öffi-Verkehr auf Ring und Kai unterbrechen, was das Weiterkommen kaufbereiter Menschen erschwert. Kunrath überzeugt das nicht. Zwar sei auch die Erwerbsfreiheit ein hohes rechtliches Gut. "Aber wenn die Meinungsfreiheit von der Wirtschaftsleistung abhängig gemacht wird, ist das eine zweischneidige Angelegenheit."

Nur "gewichtige Gründe" zählen

Auch laut dem Verfassungsrechtsexperten Bernd-Christian Funk muss es "gewichtige Gründe" für derartige Einschränkungen geben. Diese seien etwa dann gegeben, wenn aufgrund einer Kundgebung Zugang und Zufahrt in die City völlig verunmöglicht würden.

Bei der Wiener Wirtschaftskammer sagt ein Sprecher, mehr als einen Appell an Demo- und Kundgebungsorganisatoren, auch an das Interesse der Kaufleute zu denken, habe es von ihrer Seite nie gegeben. In der Stadt Wien heißt es, man wisse von dem zeitlich befristeten Kundgebungsverbot nichts. Beim Versammlungsreferat der LPD Wien war bis Redaktionsschluss niemand mehr zu erreichen. Eine schriftliche Anfrage des STANDARD blieb vorerst unbeantwortet. (Irene Brickner, 16.12.2021)