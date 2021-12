Ex-ÖFB-Teamspieler betreute seit 2012 mehrere Nachwuchsteam in Hütteldorf und soll die Vorarlberger vor dem Abstieg bewahren

Dornbirn – Muhammet Akagündüz soll den FC Dornbirn vor dem Abstieg aus der 2. Fußballliga bewahren. Wie die Vorarlberger am Mittwoch bekanntgaben, erhielt der ehemalige ÖFB-Teamspieler einen Vertrag bis Saisonende. Akakündüz betreute seit 2012 mehrere Nachwuchsauswahlen von Rapid Wien und übernimmt beim Tabellen-14. von Interimscoach Klaus Stocker. Am 12. November hatte sich Dornbirn nach nur gut vier Monaten vom Niederländer Eric Orie getrennt.

"Ich will den Verein so schnell wie möglich aus den Abstiegsplätzen herausholen und ein erfolgreiches Frühjahr ermöglichen", sagte Akagündüz in einer Aussendung der Dornbirner. (APA, 15.12.2021)