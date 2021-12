bell hooks ist tot. Foto: Black Women Radicals

Die afroamerikanische Feministin und Buchautorin bell hooks ist am Mittwoch im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gaben ihre Schwestern bekannt. hooks starb demnach krankheitsbedingt in ihrem Zuhause in Berea im US-Bundesstaat Kentucky. Ihre Arbeit Feminismus, Genderfragen und den Kampf gegen Rassismus rückte unter anderem während der "Black Lives Matter"-Proteste nach dem durch Polizeigewalt ausgelösten Tod des Afroamerikaners George Floyd vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit.

Hooks wurde 1952 in Hopkinsville (Kentucky) als Gloria Jean Watkins geboren. Ihr erstes Gedichtbuch veröffentlichte sie im Jahr 1978. Insgesamt schrieb sie 40 Bücher, die in 15 Sprachen übersetzt wurden.

Den Künstlernamen bell hooks wählte sie im Gedenken an ihre Großmutter. 2014 gründete sie das bell-hooks-Center auf dem Berea-College, das sich um historisch unterrepräsentierte Studenten und Studentinnen kümmert. (red, 15.12.2021)