Caroline Kennedy als US-Botschafterin in Japan 2017. Foto: AFP / TOSHIFUMI KITAMURA

Washington – US-Präsident Joe Biden will Caroline Kennedy, eine Tochter des früheren US-Staatschefs John F. Kennedy, für den Posten als Leiterin der amerikanischen Botschaft in Australien nominieren. Unter der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama war sie von 2013 bis 2017 bereits Botschafterin in Japan gewesen. Die bevorstehende Nominierung der 64-Jährigen für die Stelle in Australien muss noch vom Senat bestätigt werden. Das könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.

Botschafterin in Wien auch aus Kennedy-Familie

Auch für Österreich hatte sich Biden für ein Mitglied des Kennedy-Clans entschieden, nämlich für Victoria Reggie Kennedy, eine Schwägerin des ermordeten US-Präsidenten. Wegen der Corona-Pandemie ist der Einsatzbeginn der Mitte November angelobten Botschafterin allerdings ungewiss. Die Anwältin Vicky Kennedy ist die zweite Ehefrau und Witwe von John F. Kennedys jüngstem Bruder, dem 2009 verstorbenen US-Senator Edward (Ted) Kennedy. Die beiden hatten allerdings erst 1992 geheiratet, 29 Jahre nach JFKs Tod. (APA, 16.12.2021)