Es waren alle so herzig, doch es kann nur drei Gewinnerinnen und Gewinner geben. Da es zwischen einigen Einsendungen sehr knapp war, wurden bei der Auslosung die absolut abgegebenen Stimmen herangezogen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt und erhalten so den Gutscheincode von shöpping.at, zur Verfügung gestellt von der Post. Für den ersten Platz gibt es einen Geschenkgutschein im Wert von 1.000 Euro, für den zweiten Platz 800 Euro und für den dritten Platz 500 Euro.

Platz 1

Matteo, fünf Jahre, kann sich über den ersten Platz freuen.

Platz 2

Anna (6) hat für ihre Schwester Lina (3) die Wünsche aufgeschrieben. Sie haben den zweiten Platz belegt.

Platz 3

Mit diesem Wunschzettel haben die beiden Kinder (1,5 und 3 Jahre) von Daniel und Claudia H. den dritten Platz eingenommen.

Wir wünschen allen Kindern, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und frohe Weihnachten! (ugc, 17.12.2021)