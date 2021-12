USA Nach Tornadoserie in den USA – Menschen warten auf Hilfe

Nach den verheerenden Tornados in den USA kommen die Aufräumarbeiten nur schleppend voran. Zu unübersichtlich ist die Zerstörung, welche die insgesamt 36 Tornados am Wochenende in den USA hinterlassen haben. Bislang wurden 88 Todesopfer bestätigt, etliche weitere werden noch vermisst. US-Präsident Joe Biden besuchte betroffene Gebiete und sagte umfangreiche Hilfen zu, doch nicht allen gefällt das.