Seit Mittwoch ist der Österreich-Ableger von "Buzzfeed" online. Foto: screenshot, buzzfeed.at

Das US-Portal "Buzzfeed" ist jetzt auch mit einem Ableger in Österreich aktiv, im Sommer 2020 hat die deutsche Ippen-Gruppe wie berichtet die Markenrechte für BuzzFeed in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gekauft. Der Verlag hatte damals angekündigt, die Kernmarken "Buzzfeed", "Buzzfeed News" und "Einfach Tasty" in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig mit Ippen Digital weiterzuentwickeln.

"buzzfeed.at versteht sich als Internet Portal für alle Österreicher mit Schwerpunkt Unterhaltung, Services und News" heißt es im Impressum auf buzzfeed.at, inhaltlich beschäftigt sich das Portal zum Start unter anderem mit dem suspendierte ORF-Moderator Roman Rafreider ("Wieso wir ihn nicht vorverurteilen sollten"), Catcalling auf Wiener Straßen oder auch damit "wie man jemanden, der normal ist, Österreich erklärt". Im Bereich Umwelt findet sich eine Geschichte über nachhaltige heimische Ski-Gebiete.

Unterteilt ist die Navigation in die Ressorts Umwelt, Flucht & Migration, Meinung, Gender, Recherchen. Neben Content, die die Redaktion in Österreich erstellt, kann buzzfeed.at auf Inhalte des Berliner Teams zurückgreifen. (red, 16.12.2021)