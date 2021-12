An welchen Moment, den Sie fotografisch festgehalten haben, denken Sie besonders gern zurück? Schicken Sie uns Ihr bestes Bild!

Ein weiteres Jahr, das wir wohl alle nie vergessen werden, geht zu Ende. Doch neben Pandemie, Regierungskrisen und sonstigen globalen und nationalen Wirren gab es auch viel schönes, an das wir auch in den kommenden Jahren gerne zurückdenken werden. Das erste Mal als man nach Jahren endlich wieder das Meer sah, der Moment der Erleichterung nachdem man sich die zweite Impfdosis geholt hat, oder der Augenblick der Ruhe und Entspannung, als man im Garten der sich in der Sonne räkelnden Katze zuschaute.