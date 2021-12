In dieser Galerie: 2 Bilder So soll die neue Halle in der Venediger Au im zweiten Wiener Gemeindebezirk einmal ausschauen. Die SPÖ verspricht, dass das Areal rund um den Praterstern grün bleiben soll.

Wien – Die geplante neue "Sport & Fun"-Halle im zweiten Wiener Gemeindebezirk wird am Praterstern errichtet. Das teilten Sportstadtrat Peter Hacker und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Donnerstag mit. Der Neubau ist nötig, da die bestehende Anlage in der Engerthstraße beim Happel-Stadion dem neuen Fernbus-Terminal weichen muss.

Konkret wird am Praterstern die jetzige Jugendsportanlage in der Venediger Au um die neue Indoor-Location erweitert. "Der Praterstern war von allen infrage kommenden Standorten eindeutig der beste", versicherte Hacker, der etwa auf das große Einzugsgebiet mit zahlreichen Schulen und Kindergärten in der Umgebung verwies.

Für die Halle werden rund 3.000 Quadratmeter verbaut, durch Begrünung derzeit versiegelter Flächen soll aber auch zusätzlich Grünraum entstehen. Die Detailplanung hat demnach bereits begonnen, der Baubeginn soll im Frühjahr 2022 starten. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Die Wiener Grünen stellten sich bereits im Vorfeld gegen den Neubau in der Venediger Au. Das "Leitbild Grünräume Wien" weise das Areal beim Praterstern als "Wiener Immergrün" aus, das stehe einer Versiegelung entgegen, sagte Bernhard Seitz, Stellvertreter des Bezirksvorstehers. Es gäbe "passendere, bereits versiegelte Flächen" wie etwa den großen asphaltierten Bereich beim Happel-Stadion. (APA, red, 16.12.2021)