Graz – Sturm Graz hat U21-Teamspieler Luca Kronberger von der Admira verpflichtet. Der 19-jährige Angreifer wechselt mit Jänner in die Steiermark, beim Zweiten der laufenden Saison erhielt Kronberger einen Vertrag bis 2025 samt Option auf ein weiteres Jahr. Dies gab der Fußball-Bundesligist aus Graz am Donnerstag bekannt. Kronbergers Vertrag bei der Admira wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

In der laufenden Saison kam Kronberger in 17 Liga-Spielen zum Einsatz, Tor gelang ihm noch keines. "Luca ist ein schneller, technisch starker und offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt", sagte Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. (APA, 16.12.2021)