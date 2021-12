Liebe Leserin, lieber Leser,

Mitte Oktober wurde von Sebastian Kurz' Twitter-Account aus unabsichtlich ein Bild veröffentlicht, auf dem Alexander Schallenberg zu sehen war. Diese und ähnliche Fälle werfen die Frage auf, wie so etwas passieren kann – wem gehören diese Accounts, speziell nach Amtsübergaben?

Auch dank Home Office sind die Ansprüche an das heimische WLAN in den letzten Monaten gestiegen. Wer mit Verbindungsproblemen oder unverständlichen Online-Meetings zu kämpfen hat, der sollte sich unsere Geschichte zum Mesh-WLAN für zu Hause durchlesen.

In Sachen Games klären wir über den aufkeimenden NFT-Hype auf, liefern erste Informationen zum angekündigten "Splinter Cell"-Remake und stellen im Gametalk die Frage an unsere Leser: Was war das beste Game des Jahres 2021?

Ach ja, und Tüftler Mark Rober meldet sich mit einem spektakulären Video zurück. Unbedingt anschauen!

Das und mehr lesen sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Wer betreut die Twitter-Accounts im Bundeskanzleramt?

Wie man mit Mesh-WLAN zu Hause für ein schnelleres Netz sorgt

Die stinkende Glitzerbombe ist zurück und überführt wieder Diebe

Warum Gamer keine Angst vor dem NFT-Hype haben sollten

"Splinter Cell": Remake bringt Kultmarke zurück

Das beste Game des Jahres 2021?

Report: 2022 wechseln Milliarden Menschen von Android zu iOS