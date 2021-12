Kurz nach 14.30 Uhr gingen die 50 Ampeln glücklicherweise wieder in Betrieb. Foto: imago images/Viennareport

Wien – Am Donnerstagnachmittag sind laut Polizei kurzfristig rund 50 Ampeln in mehreren Wiener Bezirken ausgefallen. Betroffen waren glücklicherweise keine namhaften Kreuzungen, sondern ausschließlich kleinere, so Polizeisprecherin Barbara Gass, die die Verkehrsteilnehmer ersucht hatte, umsichtig zu fahren. Kurz vor 14.30 Uhr funktionierten die Ampeln wieder, Grund für die Probleme war laut MA 33 ein Stromausfall. (APA, 16.12.2021)