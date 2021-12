Lisa Hauser mischt wieder ganz vorne mit. Foto: APA/BARBARA GINDL

Annecy – Biathletin Lisa Hauser hat nach der Enttäuschung in Hochfilzen den Sprint beim Weltcup in Annecy auf dem vierten Platz beendet. Die Tirolerin blieb am Donnerstag im Schießen fehlerfrei, sie hatte im Ziel nach 7,5 Kilometern 24,9 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, die sich 15,4 Sek. vor der Französin Anais Bescond und 16,1 vor der Schwedin Elvira Öberg durchsetzte. Letztere verzeichnete zwei Fehler beim Schießen.

Dem verpassten Podestplatz trauerte Hauser an ihrem 28. Geburtstag nicht nach. "Ich habe mich auf der Spur gut gefühlt, aber meine Leistung am Schießplatz freut mich heute besonders. Vor allem deswegen, weil ich in Hochfilzen doch ein paar Probleme gehabt habe. Heute mit zwei Nullern durchzukommen, tut richtig gut. Vor acht Jahren bin ich hier mein erstes Einzel-Weltcuprennen gelaufen, damals auch mit null Fehlern", meinte die Massenstartweltmeisterin. Dies zum Geburtstag wieder zu schaffen und so ein cooles Rennen zu laufen, damit habe sie sich selbst das beste Geschenk gemacht.

Dunja Zdouc als 70. und Katharina Innerhofer als 71. schafften es nicht in die Top 60, die am Samstag die Verfolgung bestreiten. (APA, 16.12.2021)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Donnerstag in Annecy:

Frauen, Sprint (7,5 km): 1. Marte Olsbu Röiseland (NOR) 20:22,0 Min. (0 Schießfehler) – 2. Anais Bescond (FRA) +15,4 Sek. (0) – 3. Elvira Öberg (SWE) +16,1 (2) – 4. Lisa Hauser (AUT) +24,9 (0). Weiter: 70. Dunja Zdouc +2:18,9 (1) – 71. Katharina Innerhofer (beide AUT) 2:19,0 (4)

Gesamtweltcup nach 7 Bewerben: 1. Röiseland 336 – 2. Dschinara Alimbekawa (BLR) 275 – 3. Hanna Sola (BLR) 274. Weiter: 5. Hauser 253