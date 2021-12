Kommen einander während der Fahrstunden näher: Naïlia Harzoune und Alban Lenoir in "Führerschein und nichts wie weg", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Christine Tamalet/La Boite à Images

19.40 REPORTAGE

Re: Zoff im Tagebau Turow – Gräbt Polen anderen das Wasser ab? Im polnischen Tagebau Turow soll noch bis 2044 Kohle abgebaut werden. Die deutschen und tschechischen Nachbarn sind jedoch besorgt, da der Einfluss des riesigen Erdlochs auf Grundwasser und Bodenstabilität nicht mehr beherrschbar zu sein scheint. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Führerschein und nichts wie weg (La bonne conduite, F 2021, Arnaud Bedouët) Als sein Vater schwer erkrankt, kehrt Marineunteroffizier Pierre (Alban Lenoir) nach Lille zurück, um vorübergehend die Leitung der Fahrschule der Familie in der multikulturellen Vorstadt zu übernehmen. Mit seinem autoritären Führungsstil stößt er in Arnaud Bedouëts Komödie schnell an seine Grenzen. Bis 21.50, Arte

21.50 DOKUMENTATION

Nueva York – Das New York der Latinos Mit Salsa entwickelte sich in Spanish Harlem in New York Ende der 1960er-Jahre ein Misch-Genre, das aus der Begegnung zwischen sämtlichen Diaspora-Gemeinschaften von Latinos entstand und bald um die Welt gehen sollte. Bis 22.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Mysterium Gotik – Als die Kathedralen in den Himmel wuchsen Im 12. Jahrhundert wurde Europa vom Baustil der Gotik wie von einer Revolution erfasst, ohne Computer und Statik wurden bis heute imposante Monumente errichtet. Bis 23.20, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

"West Side Story" – Bernsteins Broadway-Hit Rivalisierende Jugendgangs, verbotene Liebe, mehrere Tote und kein Happy End: Rechtzeitig zum Start von Steven Spielbergs Neuverfilmung von Leonard Bernsteins West Side Story beleuchtet die Doku die Entstehungsgeschichte des revolutionären Broadway-Musicals aus dem Jahr 1957. Bis 23.40, Arte

23.10 THRILLER

Drive (USA 2012, Nicolas Winding Refn) Ryan Gosling als wortkarger und hochprofessioneller Stuntman, der sich nebenbei ein Zubrot als Fahrer bei Raubüberfällen verdient. Genrebewusstes US-Debüt des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn. Bis 1.10, RTL 2